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“ABD ve İsrail kardeş katilidir”

İnsani Değerler Platformu, İnsani Yardım Vakfı ve Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı Muhammed Mursi'nin vefatı üzerine gıyabına cenaze namazının ardından basın açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda Muharip Gaziler Derneği önünde Kuranı Kerim tilaveti ardından İnsani Değerler Platformu adına açıklama yapan Doc. Dr. Zekeriya Işık ABD ve batılı bazı ülkeleri suçlarken, “Mısır’daki darbe sürecine ve sonrasında yapılan zulümlere siyasi ve finansal destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de en az batılı zalimler kadar suçludur. Kendi küçük çıkarları için ABD ve İsrail ile her türlü işbirliğini yapmaktan çekince görmeyen bu iki ülkenin de tarihin utanç sayfalarına kardeş katili olarak geçtiğini belirtmek istiyoruz” dedi.

“ABD ve İsrail kardeş katilidir”

İnsani Değerler Platformu, İnsani Yardım Vakfı ve Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı Muhammed Mursi'nin vefatı üzerine gıyabına cenaze namazının ardından basın açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda Muharip Gaziler Derneği önünde Kuranı Kerim tilaveti ardından İnsani Değerler Platformu adına açıklama yapan Doc. Dr. Zekeriya Işık ABD ve batılı bazı ülkeleri suçlarken, “Mısır’daki darbe sürecine ve sonrasında yapılan zulümlere siyasi ve finansal destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de en az batılı zalimler kadar suçludur. Kendi küçük çıkarları için ABD ve İsrail ile her türlü işbirliğini yapmaktan çekince görmeyen bu iki ülkenin de tarihin utanç sayfalarına kardeş katili olarak geçtiğini belirtmek istiyoruz” dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:05
“ABD ve İsrail kardeş katilidir”

Ardından Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı adına açıklama yapan Emre Turan, Amerika’yı zulmü görmezden gelmek ile suçlarken, “Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.

İnsani Yardım Vakfı adına açıklama yapan Av. Ömer Kılıç ise İslam dünyasının büyük bölümünün kukla yöneticilerle idare edildiğini, 6 yıldır cezaevinde yatan Muhammed Mursi ve ailesinin yaşadığı zorluklara ramen yılmadığını ve korkmadığını, bu sayede Mursi’nin ümmetin yiğit lideri olmayı hakkettiğini söyledi. Programda “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz”, “Katil ABD”, “katil Sisi” benzeri sloganlar atıldıı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duası ile basın açıklaması son buldu.

(Esra ESEN)

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