“ABD ve İsrail kardeş katilidir”

Ardından Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı adına açıklama yapan Emre Turan, Amerika’yı zulmü görmezden gelmek ile suçlarken, “Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.

İnsani Yardım Vakfı adına açıklama yapan Av. Ömer Kılıç ise İslam dünyasının büyük bölümünün kukla yöneticilerle idare edildiğini, 6 yıldır cezaevinde yatan Muhammed Mursi ve ailesinin yaşadığı zorluklara ramen yılmadığını ve korkmadığını, bu sayede Mursi’nin ümmetin yiğit lideri olmayı hakkettiğini söyledi. Programda “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz”, “Katil ABD”, “katil Sisi” benzeri sloganlar atıldıı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duası ile basın açıklaması son buldu.

(Esra ESEN)