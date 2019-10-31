“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”

ABD Temsilciler Meclisi’nin, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıyan karar tasarısını 11 hayır oyuna karşılık 405 evet oyuyla kabul etmesine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Yeğen;

"Bu karar hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye aleyhtarlığının giderek saydamlaştığı bir dönemde tarih bilincinden yoksun, tarihsel gerçeklerden uzak, salt sığ anlayışlara meşruiyet kazandırmaya yönelik olarak iç içe geçmiş çelişkiler yumağı ile örgülü alelacele alınmış, içi boş olan bu karar, düz mantıkla bile izahtan uzaktadır" dedi.

ABD'NİN BU TÜR KARARLARI BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAZ

ABD'nin küresel gücüne boyun eğmek istemeyen milletleri bu tür kararlarla dizginlemeye çalıştığını vurgulayan Yeğen, "Kin ve nefreti önceleyen, boyun eğdirici zecri kararlarla dizginlemek amaçlı bu tür kara mizahi kararlar bizleri asla inandığımız gerçeklerden ve hedeflerden alıkoyamaz" şeklinde ifadede bulundu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Kızılderilileri soykırımdan geçiren bir anlayışın tarihi gerçekleri saptırarak böyle bir karar almasının asla kabul edilemeyeceğini belirten Yeğen, "Tüm etnisitelere kucak açan, inanç ve düşünce özgürlüğüne her zaman cevaz vermiş olan Milletimizi, yapay soykırım iddialarıyla kurgusal döngü oluşturup farklı yansıtmaya çalışarak hiçbir şekilde gerçekleri örtbas edemez.

Kızılderilileri soykırımdan geçiren bir anlayışın tarihi gerçekleri saptırarak soykırım ithamlarıyla böyle bir karar alması asla kabul edilemez ve Yeniden Refah Partisi olarak bizim açımızdan da yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

ABD ÜSLERİNİN KAPATILMASI ZARURET ARZ EDECEK'

Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı Barış Pınarı Operasyonu'ndan dolayı Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine de değinen Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, "16'ya karşı 403 oyla onaylanan bu tasarı asla kabul edilemez düşmanca bir durumdur. Eğer ki, bu tasarı Senato'dan da aynı şekilde geçecek olursa bizim de Amerika'ya misliyle yaptırım uygulamamız ve Amerikan üslerinin kapatılması zaruret arz edecektir" dedi. (Haber Merkezi)