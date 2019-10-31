Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98469
ALTIN
277.861
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.3941
EURO
6.3738

“ABD ile stratejik ortaklık sonlandırılmalı”

Çorum Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, 250 yıllık tarihi yüz karası olaylarla dolu olan ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde soykırım tasarısını kabul ettiğini belirterek ABD’nin bu tavrını kabul etmenin mümkün olmadığı gibi soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç bulduklarını dile getirdi.

“ABD ile stratejik ortaklık sonlandırılmalı”

Çorum Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, 250 yıllık tarihi yüz karası olaylarla dolu olan ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde soykırım tasarısını kabul ettiğini belirterek ABD’nin bu tavrını kabul etmenin mümkün olmadığı gibi soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç bulduklarını dile getirdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 20:02
“ABD ile stratejik ortaklık sonlandırılmalı”

250 yıllık tarihi yüz karası olaylarla dolu olan ABD’nin zulüm ve soykırımlarının saymakla bitmeyeceğini anlatan Sakınmaz, Birleşik Devletler’in, bağımsızlığını ilan etmeyi başardıktan sonra, topraklarını genişletmek amacıyla 1830 yılında çıkarılan “Kızılderili Tehcir Yasası” ile bölgede yaşayan tüm yerlileri kendi topraklarından çıkardığını, ABD’nin resmi devlet politikası olan Kızılderili soykırımının, Nazi Almanyası’nda Yahudilere karşı uygulanan soykırımdan çok daha büyük bir soykırım olduğunu söyledi. En iyi yerli ölü yerlidir politikasıyla ABD’nin resmi makamları Kızılderili kellesi başına 5 dolar ödediğini hatırlatan Orhan Sakınmaz, ABD'nin Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir leke olduğunu ve Kızılderililere uygulanan soykırımın yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylem silsilesi olduğunu kaydetti.

Kızılderililerden sonra ikinci sırayı Afrikalı kölelerin aldığını belirten Sakınmaz, köle ticareti sırasında 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Orta Doğulu kölenin öldüğünün bilindiğini, Tarihin en büyük soykırımının Avrupalıların Amerika’yı fethinden sonra 1492 tarihinden itibaren yaşandığını ve Amerikalıların en az 70 milyon Kızılderili’yi öldürdükleri gibi, 35 milyon insanı vatanlarından kopararak köle olarak kullandıklarını tüm tarihçilerin kabul ettiğini vurguladı.

Saadet Partisi ve Milli Görüşcüler olarak ABD’ye gereken cevabın acilen verilmesi gerektiğini söyleyen Sakınmaz, “ TBMM toplanıp, ABD nin Kızılderelilere ve Afrikalılara yapmış olduğu soykırımı tasarı haline getirip TBMM de oy birliği ile kabul etmeli sonra stratejik ortaklık sonlandırılmalı, başta İncirlik Üssü olmak üzere bütün ABD üsleri kapatılmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak
İtfaiye Müdürlüğüne 9 itfaiye eri alınacak
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“Yabancı tabelaya standart getirilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
“ABD'nin aldığı karara somut cevap verilmeli”
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu’ndan hayırlı olsun ziyareti
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”
“Bir yılda 3797 kişiye işbaşı eğitim verildi”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim