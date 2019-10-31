“ABD ile stratejik ortaklık sonlandırılmalı”

250 yıllık tarihi yüz karası olaylarla dolu olan ABD’nin zulüm ve soykırımlarının saymakla bitmeyeceğini anlatan Sakınmaz, Birleşik Devletler’in, bağımsızlığını ilan etmeyi başardıktan sonra, topraklarını genişletmek amacıyla 1830 yılında çıkarılan “Kızılderili Tehcir Yasası” ile bölgede yaşayan tüm yerlileri kendi topraklarından çıkardığını, ABD’nin resmi devlet politikası olan Kızılderili soykırımının, Nazi Almanyası’nda Yahudilere karşı uygulanan soykırımdan çok daha büyük bir soykırım olduğunu söyledi. En iyi yerli ölü yerlidir politikasıyla ABD’nin resmi makamları Kızılderili kellesi başına 5 dolar ödediğini hatırlatan Orhan Sakınmaz, ABD'nin Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir leke olduğunu ve Kızılderililere uygulanan soykırımın yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylem silsilesi olduğunu kaydetti.

Kızılderililerden sonra ikinci sırayı Afrikalı kölelerin aldığını belirten Sakınmaz, köle ticareti sırasında 19. yüzyıla kadar toplam 34 milyon 500 bin Afrikalı ve Orta Doğulu kölenin öldüğünün bilindiğini, Tarihin en büyük soykırımının Avrupalıların Amerika’yı fethinden sonra 1492 tarihinden itibaren yaşandığını ve Amerikalıların en az 70 milyon Kızılderili’yi öldürdükleri gibi, 35 milyon insanı vatanlarından kopararak köle olarak kullandıklarını tüm tarihçilerin kabul ettiğini vurguladı.

Saadet Partisi ve Milli Görüşcüler olarak ABD’ye gereken cevabın acilen verilmesi gerektiğini söyleyen Sakınmaz, “ TBMM toplanıp, ABD nin Kızılderelilere ve Afrikalılara yapmış olduğu soykırımı tasarı haline getirip TBMM de oy birliği ile kabul etmeli sonra stratejik ortaklık sonlandırılmalı, başta İncirlik Üssü olmak üzere bütün ABD üsleri kapatılmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)