Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98180
ALTIN
375.772
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6769
EURO
7.5357

ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan sefer gerçekleştirecek.

ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan sefer gerçekleştirecek.

17 Nisan 2020 Cuma 23:01
ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle ABD'de bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 23 Nisan'da New York ve Washington DC'den, 24 Nisan'da da Los Angeles'tan THY seferi yapılacak.

Ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar, bilet işlemi sırasında ya da uçağa binmeden önce Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinayı yazılı olarak kabul edecek.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

Bilet satışının detayları ikinci duyuruyla açıklanacak

THY tarafından sınırlı koltuk için yapılacak bilet satışının ne zaman ve nasıl yapılacağı ise ikinci duyuruyla vatandaşlara bildirilecek.

Söz konusu biletlerin açıldığı ilk iki gün öncelikli olarak 14 Nisan'a kadar ismini Washington Büyükelçiliği ile New York ve Los Angeles Başkonsolosluklarına bildiren vatandaşlara satış yapılacak.

İki günün sonunda yer kalması durumunda ise diğer bölgelerdeki vatandaşlar, söz konusu 3 uçuştan birine bilet alabilecek.

AA

İlgili Haberler
Karantinadaki minik Hatice Kübra’ya sürpriz doğum günü
Karantinadaki minik Hatice Kübra’ya sürpriz doğum günü
Milletvekili Kavuncu’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Milletvekili Kavuncu’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Valilik’ten “Evde Kal” video paylaşımı çağrısı
Valilik’ten “Evde Kal” video paylaşımı çağrısı
Belediyeden “BOREL” siparişi
Belediyeden “BOREL” siparişi
Düvenci’ye midibüs
Düvenci’ye midibüs
Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı
Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim