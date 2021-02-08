AABT personeline yönelik eğitim düzenlendi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Hekimliği Sertifika Programı çerçevesinde “Temel Modül” ve “Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği” konulu eğitimlerin düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Acil Hekimliği Sertifika programı çerçevesinde eşit, kaliteli ve daha etkin bir acil sağlık hizmetinin sunulması amacıyla ilimizdeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarında yeni göreve başlayan 11 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (AABT)’ne, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından iki grup halinde toplam 9 gün boyunca “Temel Modül” ve “Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)