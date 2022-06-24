A Plus Estetik Güzellik ve Akademi’ye görkemli açılış

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak No: 10 adresinde gerçekleşen açılışa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İL Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, eski Çorum Milletvekilleri Adnan Türkoğlu ile Feridun Ayvazoğlu, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan A Plus Güzellik ve Akademi Sahibi Melisa Gürlek Özer, kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ederek, “5 yıl önce 300 metrekare alanda çıktığımız bu yolda şuan Bin metrekarelik yeni iş yerimizde 6 kişilik uzman ekibimiz ve çağa uygun son teknoloji cihazlarımızla güzellik sektöründe Çorum ve çevre illere, cilt bakımı, lazer epilasyon, ozon sauna, tırnak bakımı, manikür, pedikür, kalıcı oje, protez tırnak, kirpik lifting, kalıcı kaş ve bölgesel incelme hizmeti vermekteyiz” dedi.

A Plus Estetik Güzellik ve Akademi’de bulunan cihazların ne Çorum’da ne de çevre illerde bulunmadığını söyleyen Özer; “Özellikle lazer cihazımız üç dalga boyuna sahip bölgedeki tek cihaz. Bu sayede tüy bitirme konusunda %80-90 oranında başarı elde ediliyor” diye konuştu.

Melisa Gürlek Özer’in konuşmasının ardından Arap Gürlek’in iş ortağı 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Ahmet Sami Ceylan birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra ise dua yapılarak A Plus Estetik Güzellik ve Akademi’nin açılışı yapıldı.

Açılışta protokol üyeleri daha sonra işletmeyi gezerek bilgi alırken, son olarak sahneye ünlü popçu Ece Mumay çıktı. Ece Mumay, birbirinden güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce gençle birlikte seslendirdi. Ece Mumay’a şarkılarında hayranları eşlik etti.

Açılış töreninde ayrıca işletme sahibi Melisa Gürlek Özer, ünlü sanatçı Mumay’a çiçek takdim ederken, Melisa Gürlek Özer’e de doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.



(Volkan SINAYUÇ)

