99 yıldır aynı coşku ve heyecanla

Törene Vali Vekili Recep Yüksel, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra Vali Vekili Yüksel, Garnizon Komutanı Işık ve Başkan Vekili Çöplü törene katılan halkın, protokol üyelerinin ve öğrencilerinin bayramını kutladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende uluslararası müsabakalarda dereceye giren Abduussamet Uğurlu ve Eren Uzun’a Vali Vekili Recep Yüksel tarafından ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Garnizon Komutanlığı adına Personel Kıdemli Yüzbaşı Uğur Özcan yaptı.



Türk Milleti’nin tarih sahnesinde var olduğundan beri onu yok etmek isteyen güçlerin her daim olduğunu, ancak her seferinde milletin sinesinde beslediği kahraman evlatlarının bu hain emellere dur demesini bildiğini ifade eden Kd. Yüzbaşı Özcan konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer ile bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun ve şahlanışının tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Tarihçiler Büyük Taarruz için “Türkler Mohaç Meydan Muharebesi’nden yüzyıllar sonra yine parlak bir iman muharebesi kazandılar” demiştir. Bu muhaberelerde Türk orduları çok kısa bir sürede kendisinden üstün düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümünü imha ve esir etmiştir. Ağustos ayındaki büyük iki zafer bu toprakların Türk’ün anavatanı olduğunu tüm dünyaya tekrar tescil ve kabul ettirmiştir. Askeri açıdan diğer önemli bir hususta o günün şartlarında bir ordunun bu kadar kısa süre içerisinde 500 kilometrelik bir mesafeyi yaya ve savaşarak kat etmesidir. 30 Ağustos’un gerçek anlam ve önemini Büyük Zafer’in ikinci yılında Gazi Atatürk’ün verdiği söylevde görürüz. Meydan Muharebesi milletlerin bütün varlığıyla, ahlaklarıyla kültürleriyle kısaca bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbi kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olayının icra edilmiş olmasıdır. Bu zaferle Türk Milleti’nin son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil milletiyle topyekün olarak savaştıklarını ispatlamaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin güvenliğini ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkı sağlamak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern harp silah ve tesisatıyla güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle dostlarımızın ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri kuvvetlerinden olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifa ya hazırdır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları bize vatan yapan kahraman ecdadımız hiç kimseden yardım beklemeden damarlarındaki asil kanda buldukları güçle bu zaferleri kazanmışlardır. Tıpkı Ulu Önder Atatürk’ün Nutuk’ta ifade ettiği gibi, “İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülmez” Milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunmalı ilkesini bu kahraman milletimiz unutmamıştır, unutmayacaktır. Türk Milleti, Türkiye’nin gelecekteki çocukları bunu bir an önce aklından çıkarmamalıdır. Ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah ve dava arkadaşlarını aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibinin gösterisi, Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Neslihan Paslı ile Bahaatin Efe Şahin’in ’30 Ağustos” şiirleri ve Belediye Bandosu’nun gösterisi ile devam eden törende Çorum Halkoyunları Topluluğu Ege Yöresi Zeybek gösterisi de gerçekleştirildi.

Tören 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan askeri birlikte ve diğer kurumların araçlarının Gazi Caddesi üzerinde tören geçişi ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)