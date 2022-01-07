“98 Yılı Gazete Manşetleri Sergisi” 10 Ocak’ta açılıyor

Çorum Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Çorum yerel basınında 1998 yılında çıkan gazetelerin manşetlerinden oluşan “1998 Yılı Gazete Manşetleri” sergisi açıyor.

1998 yılında Çorum’da yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, alanında yaşanan gelişmelerin gazete manşetlerine yansımalarının yer aldığı sergi adeta tarihe tanıklık edecek.

Çorum’da 24 yıl önce atılan gazete manşetlerinin sergileneceği sergi 10 Ocak 2022 Pazartesi Günü Saat 14.00’te Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisinde açılacak olan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak.

