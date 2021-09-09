98. yılda kurucu Ata’nın huzurunda

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi. Törene CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, parti yöneticileri ile partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Program kapsamında bir konuşma yapan Tahtasız, egemenliğin kaynağını millette olması nedeniyle cumhuriyetçi olduklarını ifade etti.

Cumhuriyetçiliğin kölenin yerini yurttaşın alması, dini, dili, kökeni değil ülkü bağıyla bağlandığı esaslar nedeniyle önemli olduğunu belirten Tahtasız, bu bilincin Atatürk'ün 6 okunda mevcut olduğunu ifade etti.



Milliyetçilik anlayışının ırk ya da köken tanımadığı gibi ekonomik ve siyasi imtiyaz tanımadığını, eşitliği esas alan yurttaş olunmasının ve yurtseverliğin nişanesi olduğunu belirten Tahtasız, “Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyenlerdeniz. Devletçilik özel yarar ile toplum yararının dengesi için en önemli sosyal güvencemizdir. Laiklik ulusal bütünlüğümüzün teminatıdır. Ne din siyasallaştırmalı ne de siyaset dinselleştirilmelidir. Ulusal birliği tehdit eden tehditlerden birisi siyasette yapılan din istismarıdır. Devrimcilik cumhuriyet düşmanı saltanat düşmanlarının ırkçılığın ekonomik ve siyasal imtiyaz bağımlısı çıkar çevrelerinin üretmeden zenginleşmek isteyen grupların, din istismarcılarının bu topraklardaki panzehirleridir. Bu ilke ve değerlerimizle, tarihsel felsefi birikimimizin güvencesi olan partimizin 98. Yılında genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara yürüyoruz. Soylu yürüyüşümüz ve partimizin kuruluşunun 98. Yılı hepimize kutlu olsun” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

