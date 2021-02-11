95 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 642 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 93'e yükseldi. Toplamda 31 milyon 29 bin 363 test yapıldı. Bugün yapılan 135 bin 842 testten, 8 bin 642 yeni vaka sayısı, 664 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 556 bin 837 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 903 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 445 bin 285'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 308 olduğu açıklandı.