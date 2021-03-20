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95 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 61 yeni vaka

Güncel 20.03.2021, 22:53
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95 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 61 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 95 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 61 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 864'e yükseldi. Toplamda 36 milyon 165 bin 468 test yapıldı. Bugün yapılan 190 bin 129 testten, 21 bin 061 yeni vaka sayısı, 958 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 992 bin 694 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 807 bin 572'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 538 olduğu açıklandı.

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