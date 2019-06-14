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94 bin 558 öğrenci karne aldı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte sona erdi. Çorum’da toplam 94 bin 558 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

94 bin 558 öğrenci karne aldı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte sona erdi. Çorum’da toplam 94 bin 558 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 20:40
94 bin 558 öğrenci karne aldı

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mukadder Akaydın İlkokulu’nda karne dağıtımı nedeniyle bir tören gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan ile çok sayıda veli ve öğrencinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Mukadder Akaydın İlkokulu Halk Oyunları Ekibi’nin folklor gösterisinin ardından 3/E sınıfından Ecrinsu Yemekçi “Okulum”, 4/B sınıfından Hacer Elif Çeliker “Okumak Gerek” adlı şiirleri okudu. Daha sonra Okul Müdürü Ahmet Çek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel birer konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra öğrenciler karnelerini Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan’ın elinden aldılar.

(Taner ŞİMŞEK)

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