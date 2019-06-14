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94 bin 558 öğrenci bugün karne alacak

Çorum’da da 94 bin 558 öğrenci ile 6 bin 964 öğretmen bugünden itibaren yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

94 bin 558 öğrenci bugün karne alacak

Çorum’da da 94 bin 558 öğrenci ile 6 bin 964 öğretmen bugünden itibaren yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

14 Haziran 2019 Cuma 01:01
94 bin 558 öğrenci bugün karne alacak

Çorum’da eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla bugün saat 11.00’de Merkez Mukadder Akaydın İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlenecek.

Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban tarafından yapılan açıklamada; “2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. yarıyılında İlimiz genelinde 27 anaokulu, 187 ilkokul, 149 ortaokul ve 105 ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 468 okulumuzda eğitim öğretim yapılmaktadır. Okullarımızda 94.558 öğrenci eğitim öğretim görmekte ve 6.964 öğretmen görev yapmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene sonu karne dağıtım töreni 14.06.2019 Cuma günü saat 11.00’ de Merkez Mukadder Akaydın ilkokulunda yapılacaktır” görüşüne yer verildi.

Buna göre Okulöncesi 9 bin 097, İlkokul 27 bin 750, Ortaokul 30 bin 67, Lise ve Dengi okulda ise 27 bin 644 olmak üzere toplan 94 bin 558 öğrencinin karne alarak yaz tatiline başlayacağı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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