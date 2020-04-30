Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
378.581
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7991
EURO
7.6423
Belediye’den Ramazan sürprizi
Belediye’den Ramazan sürprizi
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Kızılay'dan 3 bin maske
Kızılay'dan 3 bin maske
Dumlupınar’da yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu

93 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 846 hastanın iyileştiğini açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:46
93 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 30 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 174 oldu. Bugün toplam 42 bin 4 test yapılırken 2 bin 615 yeni vaka tanısı koyuldu.

Toplam vaka sayısı ise 120 bin 204 oldu. Bugünkü 4 bin 846 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 48 bin 886'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 803, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 514 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Belediye maske dezenfeksiyon ünitesi kurdu
Belediye maske dezenfeksiyon ünitesi kurdu
Çorum’un Mart ayı ihracatı 80 milyon dolar
Çorum’un Mart ayı ihracatı 80 milyon dolar
“Emekçilerin ailelerine karşı boyunları bükülmesin”
“Emekçilerin ailelerine karşı boyunları bükülmesin”
Çorumlu avukat finale yükseldi
Çorumlu avukat finale yükseldi
20 yaşın altındakiler iftar ve sahur vakitlerinde simit satamayacak
20 yaşın altındakiler iftar ve sahur vakitlerinde simit satamayacak
“Yapılan ayıptır, utanç vericidir”
“Yapılan ayıptır, utanç vericidir”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim