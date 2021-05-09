90 yaşında “sanatıyla” medyanın gündeminde
İzmir’de yaşayan hemşehrimiz, ressam Sevil Çöplü Yalçınduran, ilerlemiş yaşına rağmen sanat dünyasında sık sık adından söz ettiriyor. Sevil Çöplü Yalçınduran, son olarak geçen hafta sonu, Habertürk’e ve Hürriyet Ege’ye “90 yaşındaki ressam, atlattığı koronavirüsü sanat eserlerine yansıttı” başlığı altında haber oldu.
Güncel 09.05.2021, 19:22
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Uzun yıllar stilist ve modelist olarak çalışan, emekli olduktan sonra da, geliştirdiği bir yöntemle atık kumaşlarla resimler yapan Yalçınduran, 8 sergi açtı, “Cumhuriyet Gelini” ve “Ebruli Yazılar” isimli iki kitap çıkardı.
Geçen yıl Nisan ayında Covit-19’a yakalanan ve Urla Devlet Hastanesi’nde 7 gün tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Sevil Çöplü Yalçınduran, hastalığın insanda yarattığı tahribatı ve doğanın bozulan dengesini, insanoğlunun hızır arayışını resimlerine aktardı. Yalçınduran 9. kişisel sergisini koronavirüs temasıyla açmaya hazırlanıyor.
(Haber Merkezi)
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