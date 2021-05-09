90 yaşında “sanatıyla” medyanın gündeminde

Uzun yıllar stilist ve modelist olarak çalışan, emekli olduktan sonra da, geliştirdiği bir yöntemle atık kumaşlarla resimler yapan Yalçınduran, 8 sergi açtı, “Cumhuriyet Gelini” ve “Ebruli Yazılar” isimli iki kitap çıkardı.

Geçen yıl Nisan ayında Covit-19’a yakalanan ve Urla Devlet Hastanesi’nde 7 gün tedavi gördükten sonra hastalığı yenen Sevil Çöplü Yalçınduran, hastalığın insanda yarattığı tahribatı ve doğanın bozulan dengesini, insanoğlunun hızır arayışını resimlerine aktardı. Yalçınduran 9. kişisel sergisini koronavirüs temasıyla açmaya hazırlanıyor.

(Haber Merkezi)

