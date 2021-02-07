9 ve 12 yaşındaki iki çocuk dört adet cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı

Olay Gülabibey Mahallesi Aynalı Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, camın kırılıp hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit etti. İki çocuğun kaçtığını gören ekipler kaçan çocukları yakaladı. Yapılan üst aramasında 4 adet cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan A.E., ve A.E ., hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Çocuklardan birisi “Polis abi biz ikimiz camı kırıp içeriye girdik ve telefonları da biz çaldık” dedi. Çocuklardan birisi ağlarken, her iki çocukta Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.