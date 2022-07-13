9 kişi mantardan zehirlendi

Mantar yedikleri öğrenilen Çorum merkezden H.G., E.G. ve Z.D., Sungurlu ilçesinden V.Ç., N.K., M.K., Alaca’dan S.K., Boğazkale’den Z.Ç. ve Bayat ilçesinden H.K., bir süre sonra rahatsızlandı.

9 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri nedeni ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan kişilerin tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.