Son Dakika

9 kişi daha virüs kurbanı

Çorum’da dün yeni tip koronavirüs dolayısıyla 9 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncel 22.10.2020, 20:09
261
9 kişi daha virüs kurbanı

Kurban Bayramı sonrasından beri “Çok Yüksek Riskli” bölgeler grubunda yer alan Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları da vefat sayılarına yansımaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara, çalışmalara, denetim ve uyarılara rağmen koronavirüs (Covid-19) Çorum’da bir türlü durdurulamıyor. Covid-19’a karşı alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı sonrasında yayılma hızı bir türlü durmayan ve gitgide şehrin tamamını etkisi altına alan Covid-19’dan 21 Ekim 2020 Salı günü 9 kişi daha vefat etti. Buna göre ilimizde son 17 günde 58 kişi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu. 
Buna göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi, 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi, 20 Ekim’de 3 kişi ve 21 Ekim’de ise 9 kişi Covid-19 dolayısıyla can verdi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:52
Öğle 12:30
İkindi 15:28
Akşam 17:57
Yatsı 19:16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@