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9 kazada 19 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

9 kazada 19 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:50
9 kazada 19 yaralı

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de son günlerde yaşanan aşırı yağışlar kazaların da artmasına sebep oldu. Bu kapsamda Ulukavak Mahallesi’ndeki üç kazada 6 kişi yaralandı. İlk kazada Ö.Ü ve Y.D yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan A.K yaralandı. İkinci kazada ise A.H ve T.B.U yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. H.E isimli elektrikli bisiklet sürücüsü de aynı bölgede düşerek yaralandı.

Alaca Yıldızhan Mahallesi’nde İ.D yönetimindeki motosiklet ile Ç.Y yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.A isimli kişi yaralandı. İskilip Erenler Mahallesi’nde Ö.T yönetimindeki araç S.U isimli kişiye çarparak yaralarken, merkez Buharaevler Mahallesi’nde F.S.Ş isimli motosiklet sürücüsü motor eğitim alanında düşerek yaralandı. Üçtutlar Mahallesi’nde I.Q.L.A isimli sürücü ise elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

Osmancık istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan N.A (62) yönetimindeki araç ise yağış nedeniyle kaygan yolda sulama kanalına takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.A (16) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Çankırı Karayolu Tuğcu Köyü mevkiinde ise E.B (37) yönetimindeki araç karşı yönden gelen Y.N (46) ile çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.B (42) F.B (42), S.K (44) ve F.V (36) yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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