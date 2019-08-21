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9 kazada 18 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

9 kazada 18 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:44
9 kazada 18 yaralı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde R.G yönetimindeki araç A.E isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Çepni Mahallesi’nde ise H.K yönetimindeki araç ile M.Y yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Akkent Mahallesi’nde Ö.Y ve İ.B yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.B hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde C.B ve H.S yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.G hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Osmancık Esentepe Mahallesi’ndeki kazada ise E.K, G.B ve S.D isimli kişilerin kullandığı araçlar kaza yaptı. Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ş ve Ş.Ş yaralandı.

Sungurlu Örnekevler Mahallesi’ndeki kazada ise H.U yönetimindeki araç kaza yaptı. Kazada hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Sungurlu Yenihayat Mahallesi’nde ise T.F yönetimindeki otomobil R.C isimli kişiye çarparak yaraladı.

Kargı İmambey Mahallesi’nde S.A isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazada yaralanan sürücü Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çorum merkez Ulukavak Mahallesi’nde İ.E.A yönetimindeki araç ile O.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)

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