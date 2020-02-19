9 katlı binanın önü “acil toplanma yeri” olarak belirlendi

Ülkemizde, son dönemde art arda yaşanan depremlerden sonra, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nın hemen yakınında bulunan Çorum’da da AFAD tarafından toplanma alanları yeniden belirlendi.

Park ve bahçeler, meydanlar, spor sahaları, çevresinde yüksek bina bulunmayan boşluklar tespit edilerek, “Acil Toplanma Yeri” levhaları çakıldı.

Levha çakılan yerlerden biri ise, vatandaşların ciddi biçimde kafasını karıştırdı. Gazetemize konuyu ileten vatandaşlar, “9 katlı binanın önü toplanma alanı olabilir mi?” diyerek ilgililerin kamuoyunu aydınlatmasını istiyorlar.

Bahabey Caddesi’nde, Pancar Bölge Şefliği’nin yerine Uzay Yapı tarafından yapılmış olan 9 katlı bina, caddede görkemli bir görüntü oluşturuyor. İşte bu binanın altındaki PTT Şubesi’nin duvarına “Acil Toplanma Yeri” levhası çakılmış durumda.

Vatandaşlar, “Bu yerler belirlenirken, çevresinde yüksek bina olmayan açık alanların seçilmesi gerekmiyor mu? Yoksa biz mi yanlış biliyoruz, ilgililer aydınlatsa da meraktan kurtulsak.” ifadesini kullanıyorlar.

(Erkan BAYATLI)