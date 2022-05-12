9 ilin valisi görevden alındı, 20 kente ise yeni vali atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Valiller Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.
Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.
(Haber Merkezi)
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