9. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı Bakan Pakdemirli açtı

Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen ve geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 9. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, tarımsal kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy muhtarları, üreticiler ile davetlilerin katılımı ile açıldı.



Atlas Fuarcılık olarak Çorum’da üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getirerek çiftçiyi yeni teknolojilerle buluşturma adına fuarı düzenlediklerini kaydeden firma sahibi Fevzi Atasagun yaptığı açılış konuşmasında katılımcı tüm konuklara teşekkür etti. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın her yıl büyümeye devam ettiğini belirten Atasugun bu yıl fuara 20 ilden 180’nin üzerinde firmanın katıldığını da açıkladı.

Törende daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan mikrofona geldi. İktidarları döneminde Çorum’da tarım ve hayvancılık alanında yapılanları anlatmanın saatler alacağını belirterek kırsalda yaşayanların hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik gayretlerinin devam ettiğini belirten Milletvekili Ceylan, ilimizde açılan fuarın bir bölge fuarı haline geldiğini vurguladı.

Bakan Bekir Pakdemirli’nin ilimiz ziyaretinin çok yararlı olduğunu vurgulayarak 2002’den beri ilimize bakanlık olarak 8.4 milyar TL’lik destek sağlandığını, 2020 yılında desteklerin 200 milyona ulaştığını ve ilimizin bir çok üründe ülkede ilk sıralarda yeraldığını da belirten Ahmet Sami Ceylan, ilimizde Valilik, Belediye, tarımsal kuruluşların sağladığı işbirliği sayesinde tarım ve hayvancılığın sürekli geliştiğini açıkladı.



Çorum’un son ihracat rakamının 2 milyar 183 milyon dolara ulaştığını ancak ana geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu da dile getiren Ceylan, “Bizim tek derdimiz Çorumlulara hizmet etmek. Tek sevdamız Çorum. İlimizin her alanda sorunlarının çözümünde de bakanlar sürekli bizim önümüzü açıyor. Bu bakanlardan biri de Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’dir. Çorum’u tarımda bir numara yapmak için koşarken Bakan Pakdemirli’ye ilimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışında daha sonra Vali Mustafa Çiftçi konuştu. İlimizin 1 milyon 280 bin hektar tarım arazisi olduğunu, bunun 535 bin hektarında tarım yapılabildiğini ve bu alanın da 280 bin hektarının yani yüzde 48’inin sulanabildiğini belirten Vali Çiftçi, ilimizde sulamaya önem verdiklerini, son 20 yılda sulanabilir alanların iki katına çıkarıldığını, sulanabilir alanların oranı yükseldikçe çiftçinin cebine daha fazla gelir gireceğini hatırlattı.

Çorum’un tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm memleketi olduğunu belirterek bu fuarın da ilimiz açısından faydalı olacağını anlatan Vali Çiftçi, bu tür fuarlarda üretici ve vatandaşın buluşturulduğunu ayrıca çiftçilerin son teknoloji ile buluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasının ardından fuarın açılışı yapıldı. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra fuardaki stantları tek tek gezerek bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

