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9. Çorum Tarım Fuarı’nda Halk Et standı yoğun ilgi gördü

21-24 Ekim tarihleri asında açılan 9. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Çorum Belediyesi Halk Et ve Halk Ekmek’le yerini aldı. Halk Et ürünleri ve Halk Ekmek, fuarı ziyarete gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güncel 24.10.2021, 17:09
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9. Çorum Tarım Fuarı’nda Halk Et standı yoğun ilgi gördü

185 firmanın katıldığı fuarda, 35 ilden binlerce kişinin ziyaret ettiği 9. Çorum Tarım Fuarı'nda en gözde stantlardan birinin Çorum Belediyesi standı olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, “Halket Kombinası ve Çorum Belediyesi Halk Ekmek tarafından hazırlanan ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. HalkEt bünyesinde yer alan manda sucuk, dana sucuk, Osmanlı sucuk, kuzu kavurma, dana kavurma, işkembe çorbası, kelle paça çorbası, dil çorbası ve fuara özel yapılan ve halkımızın beğenisine sunduğumuz İnegöl köftesi ürünlerimiz oldukça yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra Halk Ekmek ürünlerimizden de standımızı ziyaret eden misafirlerimize bilgiler verdik.” dedi.

Lemzi Çöplü, dört gün boyunca devam eden fuarda Çorum Belediyesi standını ziyaret edenlerle yakından ilgilendi. Ziyaretçilere sucuk, kavurma, İnegöl köfte ve çorba çeşitlerinden ikram edildi.
Bakan Pekdemirli de Halk Et- Halk Ekmek Standını ziyaret etti
9. Çorum Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı ve Halk Et Kombinası açılışları için Çorum’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Halk Et- Halk Ekmek standını ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Pakdemirli’ye Halk Et ve Halk Ekmek ürün yelpazesi ile ilgili bilgi verdi. 


 

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