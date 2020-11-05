“9 ayda 42 bin 418 turist ziyaret etti”

2020 yılının 9 aylık döneminde Çorum Müzesi’ni 6.633, Alacahöyük Müze ve ören yerini 18.170, Boğazköy Müzesi’ni 3.337, Hattuşa ören yerini 14.278 olmak üzere 42.418 kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, korona virüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirterek, “Pandemi bizi çok etkiledi. 10’un üzerinde turla anlaşmamız vardı, hepsi iptal oldu” dedi.

İl Genel Meclisi’nde 2020 yılı içerisinde Çorum’da kültür ve turizm alanında yapılan faaliyetler ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, 2020’nin 9 aylık sürecinde Çorum’u 42 bin 418 turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Ziyaretlerin kısıtlı yapıldığını ancak böylesi bir dönemde bile bu rakamın kendileri için umut verici olduğunu kaydeden Şengül, buna rağmen özellikle konaklama sektörünün pandemi sürecinden ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi.

2019 yılında Çorum Müzesi’ni 30.403, Alacahöyük Müze ve ören yerini 40.757, Boğazköy Müzesi’ni 11.592 ve Hattuşa ören yerini 40.802 olmak üzere 123.554 kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Şengül, 2020 yılının 9 aylık döneminde ise 42.418 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Şengül, 2019’da 123.554 ziyaretçinin 109.929’unun yerli, 13 bin 625’inin de yabancılardan oluştuğunu, 2020’nin 9 aylık bölümünde 42.418 ziyaretçinin 40.745’inin yerli, 1.673’ünün ise yabancılardan oluştuğunu kaydetti.

Çorum’da Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva ve Resuloğlu olmak üzere 4 ana kazı yeri bulunduğunu belirten Şengül, “Alacahöyük’te 2 yıldır kazı yapılamıyordu. DTCF öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım hocamız bu sene oradaki kazıyı başlattı” dedi.

Bakanlık ile Türk Tarih Kurumu arasında hazırlanan proje kapsamında Alacahöyük kazısının 12 ay devam edeceğini, Şapinuva’yı da bu projeye dahil etmek için çabaladıklarını belirten Şengül, bunların yanısıra Selçuklulara ait önemli kalıntıların yer aldığı Kalehisar’daki çalışmanın üzerinde de önemle durduklarını dile getirdi.

Şengül, sunumunun devamında başta gastronomi olmak üzere diğer alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi. (Haber Merkezi)