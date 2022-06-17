8.961 aile ziyaret edildi

Belediye ekipleri, Nüfus Müdürlüğü’nden aldıkları veriler doğrultusunda bebek sahibi olan ailelere ziyarete giderek içerisinde battaniye olan çantalardan hediye ediyor ve göz aydınlığı diliyor.

Belediyeciliği doğumdan başlayan bir süreç olarak nitelendiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Doğumdan sonra çalışama arkadaşlarımız gidip aileyi ziyaret ediyor. Bu ziyaretlere çoğu zaman eşim de bizzat katılıyor. Aileye bebeğinin vatana, millete hayırlı bir evlat olması temennilerini iletiyorlar ve bizlerden de selam götürüyorlar. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 8 bin 961 aileye Hoş Geldin Bebek kapsamında ziyarette bulunduk. Bizim inancımıza göre her bebek rızkıyla gelir, gözünü Çorum’da açan her yavrumuz ailesine olduğu gibi şehrimize de rızık ve bereketiyle geliyor. Rabbim tüm yavrularımıza hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Ailelerine mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin” dedi. (Haber Merkezi)

