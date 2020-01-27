89 bin 770 hektarlık alanda kadastro çalışması

Yapılan yazılı açıklamada; müdürlüğün Merkez (Mecitözü, Ortaköy, Oğuzlar), Alaca, İskilip (Bayat, Uğurludağ), Osmancık (Dodurga, Kargı, Laçin) ve Sungurlu (Boğazkale) ilçelerinde olmak üzere toplam 5 hizmet bölgesinde hizmet verdiği ifade edilerek 2018 yılı içerisinde çalışma programına alınan 3402 sayılı Kanun gereğince 22-a uygulama çalışmaları ihale edilmek suretiyle yapılmak üzere Çorum 6. Grup 3402/22-A uygulama işinde 31 birimin (12664 parsel) tamamında çalışmaların 2019 yılı içerisinde bitirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Merkezde 13 birim, Alaca’da 5 birim, Osmancık’ta 9 birim, Kargı’da 4 birimde ilgili Tapu Müdürlüklerine devir işlemlerinin tamamlandığı tapu müdürlüklerince tapu senetlerinin dağıtımlarının yapılacağı dile getirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “İhale grubunun kabulünün yapılması için Müdürlüğümüzce Kabul Teklif Belgesi hazırlanmış olup, Bölge Müdürlüğümüzce kurulan kabul komisyonu tarafından kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.

2019 yılında programa alınan Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan ilçelerin Ortaköy hariç toplam 13 ilçede 435 birimde 89770 hektarlık alanda Cumhurbaşkanlığı’nın 2. Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında Tapulama Harici Alanların Kadastro yapım işi bünyesinde 11 ihale gurubunda pilot bölge olarak çalışmalara başlanılmış ve çalışmalar halen devam etmektedir.

2019 yılında programa alınan Sungurlu ve Boğazkale İlçelerindeki 21 birimde 36441 parselde Çorum 1.Grup Güncelleme İşi 2018/675426 sözleşme numaralı Güncelleme Çalışmaları kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce yapılan personel görevlendirmeleri ile çalışmalar devam etmektedir.

Merkez hizmet birimindeki; Merkez İlçede 2738, Mecitözü İlçesinde 317, Ortaköy İlçesinde 68 ve Oğuzlar İlçesinde 43 olmak üzere toplam 3166 adet talebe bağlı hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir.

Alaca hizmet birimindeki; Alaca İlçesinde 459 adet talebe bağlı hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir.

İskilip hizmet birimindeki; İskilip’te 376, Bayat’ta 224 ve Uğurludağ’da 61 olmak üzere toplam 661 adet talebe bağlı hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir.

Osmancık hizmet birimindeki; Osmancık’ta 523, Dodurga’da 92, Kargı’da 253 ve Laçin’de 91 olmak üzere toplam 959 adet talebe bağlı hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sungurlu hizmet birimindeki; Sungurlu’da 803 ve Boğazkale’de 63 olmak üzere toplam 866 adet talebe bağlı hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir.

İl genelinde ise, 2019 yılı içerisinde toplamda 6111 adet talebe bağlı hizmet gerçekleştirilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)