88 yaşındaki Mehmet dede torununun torunu gördü

Sungurlu’ya bağlı Beşkız köyünde yaşayan Mehmet Taşdemir (88)'in, torununun torununu dünyaya geldi. Taşdemir, torunu Muhammed Emin Çelikten’in oğlu Alpaslan Çelikten’i oğlunu gördüğü için mutluluğunu dile getirdi. Bu aile tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Selahaddin Çelikten, "İşte ailemizden tarihe not düşen belge. Dedem 88 yaşında torununun torununu gördü. Ne mutlu dedeme" ifadelerini kullandı.

'Beş nesil bir aradayız'

Rabbimize hamdolsun beş nesil bir aradayız diyen Selahaddin Çelikten, “Bu Allah’ın bir lütfu. Herkese nasip olmaz böyle bir şey. Cenabı Hak bize nasip etti. Mehmet Dedem 88 yaşında, annem Ayşe Çelikten ise 68 yaşında. Ben 46 yaşındayım, oğlum Muhammed ise 23 yaşında. Rabbim dedeme torununun torunu olan Alpaslan Kayra’yı görmeyi nasip etti” şeklinde konuştu.