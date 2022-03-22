“8.500 hanelik elektrik üretiliyor”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından önemli projelere imza atan Çorum Belediyesi, Türkiye'nin kuru fermantasyonla enerji üreten ilk santralini kurdu. 2021 yılında faaliyete geçen Çorum Biyokütle Enerji Santrali'nde, 2021 yılında 20 ton evsel atık kullanılarak 10921350 kWh elektrik üretimi yapıldı. Ayrıca tesisin motor mekanizmaları hariç tüm parçaları Çorum Organize Sanayi'sinde üretildi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU BİR VİZYON”

Çorum'un, yenilenebilir enerji kaynakları kullanma bakımından örnek bir şehir haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İklim değişikliği, enerji krizleri ve hatta bu sebeple savaşların çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu anlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretme vizyonunu Cumhurbaşkanımız önümüze koydu. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu vizyonun gereği neyse onu yapıyoruz. Burası biyokütle enerji tesisimiz. Burada organik atıklardan elektrik üretiyoruz. Aşağı yukarı 8 bin 500 hanenin elektriğini karşılayabilecek düzeyde bir üretim. En önemli özelliklerimizden biri, organik atıklardan kuru fermantasyonla elektrik üreten ülkemizdeki ilk tesis burası. Bu anlamda da gurur verici bir tesis. Yine depo kapakları, kapıları başta olmak üzere, motorlar dışındaki bütün parçaları Çorumlu sanayicilerimiz yaptı. Bu anlamda da Çorum Sanayisi adına gururluyuz” şeklinde konuştu.

“GÜNEŞ ENERJİSİ ÜZERİNE DE ÇALIŞIYORUZ”

Enerji kavramının stratejik bir konu olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, “Üretim sadece burası ile sınırlı değil. 2018 yılında elektrik üretmeye başlamış olan bir Rüzgar Enerji Santralimiz var. Şu anda Çorum adına Samsun'un Kavak ilçesinde üretimi devam ettiriyor. 4 megavatlık bir tesis. Yıllık 16 milyon 500 bin kilovat/saat enerji üretiyor. İki tesisin toplamına baktığımız zaman Çorum Belediyesi olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 70'ini biz üretmiş oluyoruz. Amacımız ise yüzde 100'ü üretmek. Bu hedefe de adım adım ulaşacağız inşallah. Şu an elimizde güneş enerjisi ile ilgili projelerimiz var. 1,25 megavatlık projemiz hazır. Önümüzdeki aylar içerisinde onun da ihalesini yapacağız” dedi.

(Yusuf ÇINAR)