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842 litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir köy evine yapılan operasyonda 842 litre kaçak içki ele geçirildi. 

Güncel 31.10.2020, 13:27
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842 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma, Mecitözü ilçesine bağlı Sorkoğlan köyünde kaçak-sahte alkollü içki imal edilen bir eve operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada 750 litre şarap, 46 içki şişesi ve 6 bidon içerisinde 92 litre distile içki, 10 kilogram anason ve 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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