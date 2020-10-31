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842 litre kaçak içki ele geçirildi
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir köy evine yapılan operasyonda 842 litre kaçak içki ele geçirildi.
Güncel 31.10.2020, 13:27
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İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda jandarma, Mecitözü ilçesine bağlı Sorkoğlan köyünde kaçak-sahte alkollü içki imal edilen bir eve operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada 750 litre şarap, 46 içki şişesi ve 6 bidon içerisinde 92 litre distile içki, 10 kilogram anason ve 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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