84 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 955 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 879'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 447 bin 635 test yapıldı.

Bugün yapılan 223 bin 846 testten, 5 bin 955 yeni vaka sayısı, 532 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 342 bin 28 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 211 bin 22'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 886 olduğu açıklandı.