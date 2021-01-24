84 bin kişiye psikolojik danışmanlık semineri

İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim döneminde Covid-19 salgınından psikolojik olarak aile ve çocukların etkilenme durumlarını en aza indirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri servisleri tarafından telekonferans yöntemiyle aile ve öğrenci eğitim çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada telekonferans yöntemiyle yapılan çalışmalarda Evde etkili zaman yönetimi ve ev içi etkinlikler kapsamında 10 bin 231 veli, 8446 öğrenci ve 708 öğretmene; Neden uzaktan eğitim yapıldığına ilişkin 8956 veli ile 4187 öğrenciye; Uzaktan eğitimde sınıf yönetimi bağlamında 3301 öğretmene; planlı çalışma ve ev içi planlı yaşama yönelik olarak 3466 veli ile 14.632 öğrenci ile Bilinçli Teknoloji Kullanımı bağlamında 11.641 veli ve 18.440 öğrenciye eğitim verildiği vurgulandı.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisleri tarafından verilen eğitimle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen canlı derslere katılamayan öğrencilerimize de ulaşılarak eğitimler verildi. Şu anki yapılan çalışmalar iki haftalık olup yüz yüze eğitim başlayana kadar devam edecektir. Uzaktan eğitimde aksayan yönleri telafi etmek ve öğrencilerimize en iyi imkânları sunmak amacıyla rehber öğretmenlerimiz ile birlikte gerekli çalışmalar yapılmakta olup, eğitimlerimiz öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik olarak devam edecektir. Emek harcayan tüm idareci ve öğretmenlerimize yaptıkları çalışmalar adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)