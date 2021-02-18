83 kişi hayatını kaybettiğini, 7 bin 241 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 83 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 821'e yükseldi.

Toplamda 31 milyon 981 bin 492 test yapıldı. Bugün yapılan 115 bin 406 testten, 7 bin 241 yeni vaka sayısı, 640 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 616 bin 600 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 504 bin 50'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.