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82 milyon 650 bin lira sosyal destek dağıtıldı

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, salgın sürecinde Çorum'da 82 milyon 650 bin 761 lira sosyal destek ödemesi yapıldığını bildirdi. 

Güncel 14.06.2020, 15:57
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82 milyon 650 bin lira sosyal destek dağıtıldı

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahipleri, çalışan ve işverenlerin yalnız bırakılmadığını vurguladı. 

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle birlikte ekonomik tedbirler de alındığını aktaran Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve  
İşsizlik Ödeneği başlıklarıyla Çorum'da vatandaşlarımıza toplam 82 milyon  650 bin 761 liralık destek sağlandı.Bu süreçte ihtiyaç sahiplerini ve çalışanlarımızı yalnız bırakmadık."  

#Yusuf Ahlatcı #AK Parti İl Başkanı #sosyal destek ödemesi
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