82 milyon 650 bin lira sosyal destek dağıtıldı

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahipleri, çalışan ve işverenlerin yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerle birlikte ekonomik tedbirler de alındığını aktaran Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Sosyal Destek Programı, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve

İşsizlik Ödeneği başlıklarıyla Çorum'da vatandaşlarımıza toplam 82 milyon 650 bin 761 liralık destek sağlandı.Bu süreçte ihtiyaç sahiplerini ve çalışanlarımızı yalnız bırakmadık."