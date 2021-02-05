8150 adet deneme seti Milli Eğitim’e teslim edildi

Söz konusu deneme setlerinin teslimi nedeniyle Belediye Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulunduğu törende Çorum Belediyesi’nin gençliğe ve gençlerin eğitimine desteğinin devam edeceği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok güzel işbirliklerinin altına imza attıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz hafta Türkiye çapında örnek bir protokole imza atmıştık. Şimdi de yeni bir işbirliğini daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Korona virüs salgınının toplumdaki dezavantajlı grupları sıkıntıya soktuğunu ve bunlardan birisinin de tablet imkanı olmadığı için eğitimden yararlanamayan öğrenciler olduğunu belirten Aşgın, “Tablet konusunda yaşanan sorunu çözmek için Cumhurbaşkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet gönderildi. Biz de Çorum Belediyesi olarak karınca kararınca 250 adet tabletle bu sürece destek verdik” dedi.

Pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan, evde kalan ve bununla birlikte sınav stresiyle baş etmek zorunda olan öğrencilere destek olmak istediklerini söyleyen Aşgın, Çorum merkezde 4050 öğrencinin LGS, 4100 öğrencinin de AYT ve TYT sınavlarına gireceğini kaydederek, “Toplamda 8150 öğrencimize deneme setlerini ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı da Çorum Belediyesi ile güzel işbirliklerinin altına imza attıklarını dile getirdi. Eğitim ve öğretimin 23 Mart 2020’den buyana pandemi gölgesinde yapıldığını anımsatan Sarı, Belediye tarafından hazırlana sınav setlerinin Haziran ayında sınava girecek olan öğrencilere ciddi katkı sunacağını söyledi. (Haber Merkezi)