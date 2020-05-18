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81 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:51
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81 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına, Huber Köşkü’nden başkanlık etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan ve 3 saat 40 dakika süren toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız” diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca Çarşamba günü gençlerle ilgili esnekliğin yine uygulanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 şehrimizde devam eden giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasının 15 gün daha uzatıldığını, ayrıca eğitim-öğretim yılının sona erdirilerek Eylül’de yeni eğitim yılına başlanacağını belirtti. Erdoğan ayrıca camilerin kısıtlı olarak 29 Mayıs 2020 Cuma günü açılacağını ifade ederken, cezaevlerindeki kapalı görüşün belli sınırlamalar ve tedbirlerle Haziran ayında yeniden başlayacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.05.2020 19:52
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