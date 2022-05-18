80. Yıl’da teknoloji ve tasarım sergisi
Çorum Merkez 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin “Teknoloji ve Tasarım Sergisi” açıldı.
Serginin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Kır ve Tahir Demir, Şube Müdürleri Arslan Arslan ve Şerif Doğan, Belediye Kültür İşleri Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, sendika temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Çok sayıda projenin yer aldığı sergi her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Sergide bulunan projelerin, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere kendilerince çözüm bulma yönündeki düşüncelerini göstermesi takdirle karşılandı. Ziyaretçilerin her projeyle tek tek ilgilenmeleri ve bilgi almaları öğrencilerin motivasyonunu artırdı.
Okul Müdürü Ali Ateş, başta Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mürsel Şimşek ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Aysel Yılmaz’a ve tüm protokole ve diğer davetlilere teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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|35
|48
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|48
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|47
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|45
|15. Adanaspor
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|35
|38
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|P
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|37
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|3. Chelsea
|36
|70
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|48
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|37
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|37
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|68
|4. Sevilla
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