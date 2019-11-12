80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Okulun Spor Salonu’nda düzenlenen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Şube Müdürü Ahmet İnan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Murat Zeybel, Okul Müdürleri, ARGE temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Şube Müdürü Ahmet İnan ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Turgut İlgü birlikte yaptı.

30 öğrenci tarafından hazırlanan 24 proje sergilendi. Okul Müdürü Ali Ateş yaptığı konuşmada, “TÜBİTAK’ın desteğiyle bu yıl birincisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

Bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin, yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğuna vurgu yapan Ateş, “Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar” diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olduğunu ifade eden Ateş, “Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız fuarımızda 30 öğrencimiz 24 projeyi, 9 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim insanı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)