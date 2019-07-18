Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101566
ALTIN
261.723
DOLAR
5.6804
STERLİN
7.0653
EURO
6.3745

80 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Çorum’da bir işyerine giren şüpheli, kasada bulunan 14 bin TL parayı çalıp kayıplara karıştı. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 80 güvenlik kamerasını inceleyerek adının V.İ. (22) olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.

80 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Çorum’da bir işyerine giren şüpheli, kasada bulunan 14 bin TL parayı çalıp kayıplara karıştı. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 80 güvenlik kamerasını inceleyerek adının V.İ. (22) olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
80 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Harun Fındıkçı, işyerini akşam saatlerinde kapatarak ayrıldı. Sabah çalışanları ile birlikte işyerine gelen Harun Fındıkçı, dükkânın kapısının alt bölümündeki camın kırık olduğunu fark etti. İşyerine giren ve çelik kasayı açmak isteyen Harun Fındıkçı anahtarı bulamadı. Çilingir yardımıyla açılan çelik kasada 14 bin TL parasının çalındığını gören Harun Fındıkçı durumu polise bildirdi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerine ait güvenlik kamerası olmadığından dolayı polis çevredeki işyerleri olmak üzere 80 güvenlik kamerasından şüphelinin izini sürdü. Polis, V.İ. (22) olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli çaldığı parayla otomobil aldığını söyledi. Polis otomobili sahibine iade ederken, geri aldığı parayı Harun Fındıkçı'ya teslim etti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin iş yerine girdiği anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Ahlatcı’dan örnek davranış
Ahlatcı’dan örnek davranış
Vali Çiftçi arkadaşını ağırladı
Vali Çiftçi arkadaşını ağırladı
Çorum’a yeni mahkeme
Çorum’a yeni mahkeme
15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar
15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar
Toplanan süt miktarı azaldı
Toplanan süt miktarı azaldı
Recep Çıplak asaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Recep Çıplak asaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim