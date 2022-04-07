“80 aile yanında 98 çocuk, koruyucu aile hizmeti alıyor”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda detaylı bir sunum yapan İl Müdürü Çoban, 480 personelle hizmet verdiklerini söyleyerek, 13-18 yaş arası erkek çocuklarının bulunduğu 50 kapasiteli çocuk evi sitesinin Mimar Sinan Mahallesi’nde, 0-18 yaş arası 80 kapasiteli çocuk evi sitesinin ise Akkent Mahallesi’nde bulunduğunu söyledi.

Çorum’da 2021 yılında 4, 2022’de ise 2 çocuğun evlatlık olarak verildiğini, 24 ailenin ise sırada beklediğini kaydeden Çoban, 98 çocuğun ise 80 ailenin yarında koruyucu aile kapsamında bulunduğunu bildirdi.

Çoban, çocuklar, engelli bireyler, şiddet gören kadınlar ve yaşlılar olmak üzere toplumdaki tüm dezavantajlı bireylere dokunacak şekilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)