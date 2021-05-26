8 yılda 154 milyon hibe

Yeni hizmet binasını gezen Vali Çiftçi, İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’le bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar, çıkılan proje çağrılarına yönelik başvurular ve uygulaması devam eden projelerin gidişatı hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Vali Mustafa Çiftçi şunları söyledi; “Yaklaşık 10 yıldır, Çorum çevreyolunda PTT Başmüdürlüğü binasının 3. ve 4. katlarında hizmet vermekte olan İl Koordinatörlüğümüz, artık Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi, Anadolu 1. Sokak, No:4 Merkez/Çorum adresinde bulunan müstakil binada hizmet veriyor. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum.”



“YATIRIMLAR 308,2 MİLYON TL’YE ULAŞTI”

“2013 yılından günümüze kadar yatırım tutarı 308,2 milyon TL olan 1.010 projeye; 154,6 milyon TL hibe sağlanmıştır. Bu hibenin 124,6 milyon TL’si ödenmiş, 30 milyon TL hibe tutarına sahip projelerin ise yatırımları devam etmektedir. Hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektörlerine yönelik alınan başvurulardan; yatırım tutarı 135,4 milyon TL, hibe tutarı 66,2 milyon TL olan 76 proje başvurusunun incelemelerine yönelik çalışmalar sürmektedir. Bu bilgiler bize ıpard programının Çorum’da başarıyla uygulandığını gösteriyor.”



“BUGÜNE KADAR 1.010 PROJEYE DESTEK SAĞLANDI”

“Bugüne kadar; 878 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 43 süt üretim tesisi, 38 yenilenebilir enerji, 12 arıcılık projesi, 8 besi çiftliği, 7 süt işleme ve süt toplama tesisi, 6 meyve - sebze işleme, soğuk hava deposu, 6 kanatlı eti üretim tesisi, 4 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 3 kırsal turizm tesisi, 2 kırmızı et işleme tesisi, 1 makine parkı ve 2 Yerel Eylem Grubu (YEG) projesine birlikte toplam 1.010 projeye destek sağlandı.”

“YATIRIM DÜŞÜNENLER İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZLE

İRTİBAT KURMALI”

Vali Çiftçi açıklamasını, “İl Koordinatörlüğümüzün tüm personeli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarımızın hizmetindedir. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yeni adresindeki hizmet binasında yetkililerinden ve uzman personelinden almalarını tavsiye ediyorum” diye tamamladı.

(Haber Merkezi)