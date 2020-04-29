8. Sınıfların LGS Tarama Sınavı online yapıldı

İlimizdeki 8.sınıf düzeyindeki öğrencilerin üst öğrenime geçiş sınavlarına hazırlık sürecinde rehberlik eden Çorum ÖDM ekibinin uzaktan eğitim döneminde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, bu çalışmalar kapsamında Çorum’daki 8.sınıf düzeyindeki öğrencilere liseye geçiş sınavlarına (LGS) hazırlık amacıyla il geneli Ünite Kazanım Değerlendirme Sınavı uygulandığını belirtti. Çevrimiçi uygulanan sınava öğrencilerin, evlerinde katıldığını ve sınavı tamamlayan her öğrenciye sınav sonuçlarının elektronik postayla ve anlık olarak gönderildiğini belirten Sarı, ünite kazanım değerlendirme sınavında öğrencilere elektronik ortamda; Türkçe: 20, Matematik: 20, Fen bilimleri: 20, Sosyal bilgiler: 10, DKAB: 10, İngilizce: 10 olmak üzere toplam 90 soru sorularak, 155 dk süre uygulaması yapıldığını kaydetti.

Yaşanan bu sürecin, öncelikle eğitim sisteminde yeni arayışlara yönlendirdiğini kaydeden Sarı, “8.sınıf öğrencilerimizin evden dışarı çıkamadıkları bu günlerde, onlara sınav tecrübesi yaşatmak istedik. İnşallah bunun olumlu sonuçlarını da alacağız" dedi. Sarı konuşmasında tüm öğrencilerin morallerini yüksek tutmalarını, bu dönemde sıklıkla tekrar yapmalarını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılarak konsantrasyonlarını asla bozmadan çalışmalarına devam etmelerini önerdiklerini vurguladı.(Haber Merkezi)