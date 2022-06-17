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“8 milyarlık ulaştırma yatırımı”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek Çorum'a yapılan bakanlık yatırımlarını değerlendirdiler.

Güncel 17.06.2022, 19:02
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“8 milyarlık ulaştırma yatırımı”

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmenin ardından Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, ortak bir basın açıklaması yaptılar.
8 MİLYARLIK 12 PROJE DEVAM EDİYOR
Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çorum’da devam eden projelerinin son durumunun değerlendirildiği bildirilen Milletvekilleri açıklamasında, Çorum merkez ve ilçelerinde devam eden 8 milyarlık 12 projenin ve yeni yapılacak olan projelerin görüşüldüğü aktarıldı.
“BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI % 516 ARTTI”
2002 yılına kadar Çorum’da 59 km bölünmüş yol olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2002 ile 2022 yılları arasında ise çok önemli yatırımlar yapıldığı yol ağının 303 kilometre daha eklenerek, yüzde %516 artışla toplam bölünmüş yol uzunluğunun 361 km çıkarıldığı vurgulandı.
“İLÇE YOLLARINDA ÖDENEK SIKINTISI YOK”
İlçe yollarıyla ilgili de çalışmalar hakkında bilgilerin verilen açıklamada, Çorum-İskilip, Çorum Mecitözü, Çorum-Osmancık ve İskilip-Çankırı yollarıyla Alaca-Zile-Çekerek yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 
Bakan Karaismailoğlu’nun da devam eden yatırımları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, ilçe yollarında herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığı da dile getirildi.
“KIRKDİLİM TÜNELLERİ 2023’TE AÇILACAK”
Çorum’a ulaşım konusunda tarihin en büyük bedelli yatırımı olan Kırkdilim Tünelleri ile ilgili çalışmaların da hummalı bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kırkdilim tünellerini üstlenen müteahhit firmanın çalışmalarına hız verdiği ve hedeflendiği gibi tünellerin 2023 yılında tamamlanarak ulaşıma açılacağı vurgulandı.
“ORTAKÖY-ÇEMİLBEY YOLUNA BU YIL BAŞLANIYOR”
Çorum’un ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan ilçelerinden biri olan Ortaköy için de önemli yatırımların yapıldığı anlatılan milletvekilleri açıklamasında, Ortaköy yolunun iki aşamalı olarak yapıldığına dikkat çekilerek, “Çorum-Cemilbey arasında çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Ortaköy-Cemilbey arası ise ayrı bir projeyle yapılacak. Projesi tamamlandı ve ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirildi. Cemilbey-Ortaköy arası için gerekli ödenekte sağlandı ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak” denildi.
“8 İLÇEYİ ÇORUM’A BAŞLAYACAK KAVŞAĞA BAŞLANDI”
Ulaştırma Bakanlığı’nın karayolu ağı noktasında önemli projelerinden birinin de Çorum Çevreyolu’na yapılacak olan kavşak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bir yanda İskilip, Bayat, Uğurludağ, diğer tarafta Osmancık, Kargı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Çorum’a bağlayacak olan kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. Bir süre önce de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldı. Çorum’un hem şehir içi trafiğine düzen getirecek, hem de ilçeler arasında ulaşımı kolaylaştıracak kavşak için 8 milyon lira ödenek gönderildi. Planlandığı gibi çalışmalar devam ediyor ve yine planlandığı gibi tamamlanacak” ifadelerine yer verildi.
Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeden son derece memnun ayrıldıklarını aktaran Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Bakan Karaismailoğlu’na Çorum’a gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi) 
 

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