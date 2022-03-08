8 Mart’ta “KADES”in önemine vurgu yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın ne kadar önemli olduğuna yönelik Hürriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Emniyet ve Jandarma ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı, bir kez daha KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek, bilgilendirme yapılarak önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

Stantlarda görev alan kolluk kuvveleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlarken, öte yandan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri ’de şehrin pek çok bölgesinde kadın esnafları ziyaret ederek çiçek verdi ve günlerini kutladı.

(Yusuf ÇINAR)

