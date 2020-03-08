“8 Mart, kahraman Türk kadınlarının günüdür”

Türkiye’nin geleceğini teminat altına alan ve milli güvenliğini tesis eden bütün mücadelelerin ardında şehitlerimizin, gazilerimizin, kahraman askerlerimizin sarsılmaz vatanseverliğinin ve büyük fedakârlıklarının bulunduğunu belirten Demir, “Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, bugün de askerlerimiz vatanımızın müdafaasını en güçlü şekilde icra etmekte, canları pahasına bir mücadele vererek ülkemize uzatılan mütecaviz ellere karşı durmaktadır. Bu mücadelede kahramanca çarpışıp şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıraları tarihimizin en müstesna yerinde bulunacaktır. Şehitlerimizin mirasları hepimizin hassasiyetle üzerinde titrediği, en kıymetli emanetimiz olacaktır. Bu kıymetli emaneti “bir ölür bin doğarız” diyerek büyük bir sabır ve özveriyle taşıyan şehit annelerinin, eşlerinin, kız kardeşlerinin ve bütün ailelerinin her daim yanlarında olmak, şehitlerimizin anısını titizlikle muhafaza etmek hepimizin ortak görevidir” dedi. (Haber Merkezi) MŞEK)