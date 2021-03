“8 Mart kadınların hak arama mücadelesinin simgesidir”

“Tokgöz, “Şiddet ve istismarın olmadığı, İstanbul Sözleşmesinin tam anlamıyla uygulandığı, eğitim ve iş olanaklarının tam anlamıyla uygulandığı bir ülke özlemi ve umuduyla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Ulaş Tokgöz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir.

Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır.

Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; “Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz.”

Türkiye’de kadın ile erkeği tam eşit görmeyen bir iktidar döneminde; kadın haklarının her alanda gerilemesi, kadının yaşam hakkının ihlal edilmesi, kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi tesadüf değildir.

AKP iktidarında eşitliğe dayalı yapı bozulurken, Cumhuriyet’in kurucu değerleri aşındırılmakta ve kadına yönelik şiddetin toplumsal hayatın rutini haline geldiği yeni bir Türkiye inşa edilmektedir. Türkiye’de halen milyonlarca kadın şiddete maruz kalmakta, açlık ve yoksulluk içinde yaşamını sürdürmektedir. Kadınlar halen toplum içinde var olma mücadelesi vermekte, dünyanın her yerinde seslerini duyurabilmek, eşit yurttaşlar olabilmek için büyük bedeller ödemektedir.

Her gün onlarca kadın sokakta, ailede şiddete maruz kalmakta ve kadın cinayetleri ise vicdanlarımızın kara lekesi, ülkemizin yüz karası olarak karşımızda durmaktadır. Unutmamalıdır ki, kadın cinayetleri politiktir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler özgür kadınların, özgür toplumlar yaratacağına olan inançla kadınların mücadelesine her dönemde omuz verdik ve onların bu mücadelesinin sesi olmaya, sözü olmaya gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir” sözünden hareketle geleceğimizin teminatı gençlerimizi kadınlarımızın yetiştirdiğinin farkında olarak onlar hak ettikleri değeri kazanana dek mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.”