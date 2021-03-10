8 Mart için tırmandılar

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 1709 metre yüksekliğindeki Kırklar Dağı’na farklı meslek guruplarından 19 kişinin katılımıyla tırmanış gerçekleştirdi. Kar yüksekliğinin ortalama 40 cm olduğu yürüyüşte kar yağışı ve tipiyle mücadele verildi.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Doğada hiçbir canlının cinsiyeti yoktur. Aslandır, geyiktir, ceylandır ve hiçbir zaman cinsiyetleriyle anılmazlar. Dağcılıkta bu felsefeyle ilerleyen bir spor branşıdır. Dağda kadın-erkek yoktur, dağcı vardır. Bizler ötekileştirmeden uzak ayrımcılığa düşman adımlarla 1709 metreye çıktık. Tüm insanları bu yolda bir adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)