8 Mart hazırlığı
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin hazırlıklarına başladı.
Güncel 25.02.2021, 23:39
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Parti binası Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda bir araya gelen CHP’li kadınlar, 8 Mart etkinliklerinin planlamasını yaparak, istişarede bulundu, atölye çalışması gerçekleştirdi.
Atölye çalışmasına İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ile kadın kolları üyeleri katıldı.
(Haber Merkezi)
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