8 Mart hazırlığı başladı

Eğitim-Sen’de bir araya gelen Çorum Kadın Platformu bileşenleri, 8 Mart için ilk atölye çalışmasını yaparken, “Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin günü 8 Mart'a şarkılar, türküler eşliğinde hazırlanıyoruz. Kadın varsa umut var. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın 8 Mart” dediler.

(Haber Merkezi)

