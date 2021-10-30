8 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı
Güncel 30.10.2021, 22:32 30.10.2021, 22:40
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ÇORUM'da, intihar girişiminde bulunan A.Ö (34)., 8 katlı inşaatın çatısına çıkıp atlamak istedi. İntihar girişimi 20.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün karşısındaki 8 katlı bir inşaatın çatı katında bir kişiyi gören çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Polis A.Ö ‘yü ikna etmek için çalışma başlattı. A.Ö ekiplerin yoğun çabası sonucu aşağıya indirildi. Ailevi nedenlerden dolayı intihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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